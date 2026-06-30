Latsarmil Telan Korban, Calon Manajer Kopdes Berhenti Latihan Menembak

ERA.id - Kementerian Pertahanan menghentikan latihan dasar kemiliteran (Latsarmil) setelah lima calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) meninggal dunia.

"Saat ini diarahkan menjadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial, bukan Latsarmil lagi," kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, Senin kemarin.

Rico memastikan kegiatan fisik dan pelatihan yang berkaitan dengan latihan kemiliteran akan dikurangi, termasuk kegiatan menembak tidak lagi menjadi bagian dari pelaksanaan latihan.

"Fokus kegiatan diarahkan pada pembentukan disiplin, karakter, kepemimpinan, kerja sama, tanggung jawab, wawasan kebangsaan, serta kesiapan manajerial peserta sebagai calon pengelola koperasi," ujar dia.

Menurut Rico, Kemhan juga akan memperhatikan kondisi kesehatan peserta demi memastikan proses pendidikan para calon pengelola koperasi bisa berjalan aman dan tertib.

Diketahui, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sempat mengevaluasi secara menyeluruh program latihan dasar kemiliteran (latsarmil) untuk calon manajer Koperasi Merah Putih.