Pegawai Kopdes Disuruh Latih Militer Bareng Tentara, Apa Gunanya?

ERA.id - Heboh publik menyorot calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang dilatih militer.

Kementerian Pertahanan (Kemhan) sengaja melakukan itu. Calon pegawai diikutikan pelatihan dasar militer (latsarmil) Komponen Cadangan (Komcad) biar punya etos kerja yang kuat.

"Melalui latsarmil Komcad, peserta dibekali ilmu dan nilai-nilai disiplin, kepemimpinan, kerja sama tim, integritas, semangat pengabdian," kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, Kamis (18/6/2026).

Seluruh rangkaian pelatihan tersebut menjadi salah satu persyaratan sebelum para peserta menjalankan tugas di KDMP dan KNMP.

Rico mengatakan jumlah peserta yang mengikuti program tersebut mencapai 35.476 orang, terdiri atas 30.000 calon pengelola KDMP dan 5.476 calon pengelola KNMP.

Mereka akan mengikuti pelatihan Komcad selama 45 hari di 67 satuan TNI yang tersebar di seluruh Indonesia. "Pelatihan kedisiplinan dilaksanakan selama 30 hari dan dilanjutkan dengan pelatihan manajerial selama 15 hari," ujarnya.

Menurut Rico, pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan disiplin, semangat pengabdian, serta kapasitas para pengelola sehingga mampu menjalankan tugas secara optimal dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat.