Tak Dengarkan Bos Ngomong, Pegawai BGN 'Dibuang' ke Sulsel

ERA.id - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memutasi seorang pegawai BGN yang kedapatan tak memerhatikan arahannya ke Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai bentuk sanksi disiplin.

"Jadinya kami pindahkan ke Sulawesi Selatan, yang memang ada kebutuhan tambahan tenaga SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) di tempat itu," kata Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Awalnya dalam pertemuan via Zoom tersebut, si pegawai mau dimutasi ke Papua. Namun belakangan daerah tujuan mutasi diganti lantaran tenaga SPPG/SPPI sudah kebanyakan di Papua.

"Setelah kami cek, ternyata di Papua itu tenaga SPPG atau tenaga SPPI-nya itu over supply, artinya tenaga SPPI dengan dapurnya, dapurnya belum begitu banyak sehingga tenaganya over supply, sehingga kami tidak pindahkan ke Papua tapi kami pindahkan ke daerah lain," kata Sudaryono.

Sebelumnya pegawai tersebut kedapatan bermain ponsel dan tidak memerhatikan ketika Sudaryono sedang memberikan pengarahan nasional via Zoom.

Pegawai tersebut merupakan koordinator wilayah di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat (Kalbar).

"Saat itu memang saya memberikan Zoom, kemudian di layar ada yang pegang handphone ya, kemudian saya beri teguran, dan memang di situ saya sampaikan untuk dipindahkan ke Papua," kata Sudaryono.

Pernyataan Sudaryono yang hendak memutasi pegawai BGN ke Papua viral di media sosial. Sebagian warganet menyayangkan Papua yang dikonotasikan sebagai tempat buangan orang-orang bermasalah.