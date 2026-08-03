Momen King Nassar Panjat Tiang Panggung di Social Chic 2026, Penonton: Oppa Kiyowo

ERA.id - Pedangdut King Nassar sukses menutup gelaran tahunan kecantikan Social Chic 2026, Minggu (2/8/2026). Nassar bahkan tampil totalitas dengan menaiki tiang di sisi kiri panggung untuk menghibur pengunjung.

Berdasarkan pantauan ERA, Nassar mulai naik ke atas panggung sekira pukul 21.05 WIB dengan mengenakan pakaian serba hitam. Nassar langsung menghentak panggung Social Chic dengan menyanyikan lagu "Sekuntum Mawar Merah". Di sisi lain, gelembung sabun juga turut memeriahkan penampilan Nassar malam tadi.

Ribuan penonton yang memadati Stadion Madya, Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta pun larut dengan musik dan bergoyang bersama. Penyanyi 38 tahun ini juga tidak lepas dari aksi yang membuat penonton tertawa. Saat berinteraksi ke lagu berikutnya, "Ikan Dalam Kolam".

"Menggoda siapa atuh sayang? Menggoda siapa? Kalian yang goda atau aku yang goda? Mau aku goda? Mau banget, mau aja? Caranya tak sama menggoda duda lincah," ujar Nassar.

Kehebohan yang dilakukan Nassar dari atas panggung tidak berhenti sampai di situ saja. Ia secara spontan menginginkan untuk naik ke atas tiang demi menghibur penonton.

"Tolong dibantu bagaimana caranya saya bisa naik ke atas (tiang panggung) situ? Mulai... kata panitia "kalau panggil Nassar aje ada aja kelakuannya", gitu katanya. Itu kalau pengen naik ke atas situ gimana caranya ya?" tuturnya.

Penonton yang mendengar permintaan itu pun langsung bergemuruh dan meminta Nassar untuk segera naik ke atas tiang. Namun di sisi lain, Nassar meminta penonton untuk tenang lantaran ia dan tim sedang menyiapkan cara untuk bisa naik ke atas tiang panggung.

"Sebentar, sabar kita cari dulu jalannya kemana. Kalau memungkinkan apa yang enggak untuk kalian," katanya.

Lagu "Gejolak Asmara", "Jablay", hingga "Kereta Malam" menjadi lagu yang membakar semangat penonton Social Chic 2026. Nassar lantas kembali menggoda penonton untuk naik ke atas tiang panggung sebelum membawakan lagu "Aku Mah Apa Atuh".

Nassar turuti permintaan penonton

Nassar kemudian mewujudkan permintaan penonton dengan menaiki tiang panggung di sisi kiri. Ia bahkan terlihat tenang dan tetap professional meski berada di ketinggian. Sesekali Nassar juga berjoget mengikuti iringan musik.

"Oppa Nassar kiyowo, oppa Nassar kiyowo," teriak penonton.

Lagu "Meriang" milik Cita Rahayu pun dibawakan Nassar dengan sempurna dari atas ketinggian. "Loncat dulu loncat... loncat," teriak Nassar.

Setelah memuaskan hati penggemar, Nassar Kembali menyapa penonton. Kali ini ia melihat dua penonton yang mengenakan kostum blink-blink berwarna emas dan perak. Nassar pun menyapa mereka, "tepuk tangan untuk mereka," katanya.

Nassar lantas menutup penampilannya dengan lagu andalan, "Seperti Mati Lampu". Ledakan kembang api selama kurang lebih dua menit turut mengantar Nassar meninggalkan panggung.

"Terima kasih Social Chic. Assalamualikum," tutup Nassar.

Diketahui gelaran Social Chic digelar selama tiga hari mulai 31 Juli-2 Agustus 2026. Acara ini menghadirkan puluhan brand UMKM dan juga deretan musisi ternama, seperti Tulus, Sal Priadi, NPD, Kahitna, Tiara Andini, Adrian Khalif, Mahalini, Raisa, termasuk King Nassar.