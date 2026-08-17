HUT ke-81 Republik Indonesia, Menekraf Tegaskan Ekonomi Kreatif untuk Kemajuan Indonesia

ERA.id - Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dipimpin Presiden RI, Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8). Dalam suasana khidmat, upacara juga diwarnai dengan doa dan penghormatan bagi masyarakat yang terdampak musibah di Nusa Tenggara Timur (NTT), Sumatera, dan sejumlah wilayah Indonesia lainnya saat prosesi mengheningkan cipta.

"Saudara-saudara sekalian marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia serta mendoakan saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, NTT dan wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta mulai," ujar Presiden Prabowo.

Pada penayangan video visi pemimpin bangsa, Presiden Prabowo menegaskan bahwa persatuan dan keadilan adalah fondasi utama kemajuan negara.

"Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun, kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu, bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Merdeka!" tambah Presiden Prabowo.

Sejalan dengan pesan tersebut, Menteri Ekraf, Teuku Riefky Harsya menegaskan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi ruang refleksi bagi Kementerian Ekraf untuk menyatukan solidaritas dengan kepekaan terhadap berbagai tantangan masyarakat di Indonesia. Kemerdekaan juga dimaknai sebagai panggilan untuk mengobarkan semangat kebangsaan melalui karya nyata, inovasi, serta kreativitas yang berdampak langsung bagi kemajuan.

"Kemerdekaan sejati tercermin dari kemampuan kita menghadirkan solusi nyata di tengah masyarakat, serta senantiasa memaknai kemerdekaan dengan terus memberi transformasi kreativitas bagi masyarakat," ujar Teuku Riefky.

Wamen Ekraf Irene Umar yang turut hadir dalam upacara tersebut menambahkan, ekonomi kreatif memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja serta mendorong peningkatan ekspor nonmigas dan investasi. Karena itu, momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi kesempatan untuk semakin memperkuat ekonomi kreatif sebagai sektor yang tumbuh dari kekayaan budaya, tradisi, dan kreativitas Nusantara.

"Dengan semangat kemerdekaan, mari kita bangun ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang mampu menguatkan kedaulatan dan menyejahterakan masyarakat," tambah Irene Umar.

Selain mengikuti Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada pagi hari, jajaran pimpinan Kementerian Ekraf juga dijadwalkan menghadiri Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka pada sore hari.

Peringatan hari ini sekaligus mengajak seluruh masyarakat memperkuat persatuan, kepedulian, dan gotong royong. Melalui semangat kebersamaan tanpa sekat serta sinergi lintas lembaga, rangkaian acara ini dihadirkan untuk memberikan dampak nyata bagi ekonomi rakyat.