Menko Airlangga: Presidensi G20 Momentum Pemulihan Ekonomi

ERA.id - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presidensi G-20 merupakan kehormatan sekaligus kesempatan bagi Pemerintah Indonesia untuk memimpin upaya pemulihan ekonomi negara anggota pasca-pandemi COVID-19.



"Indonesia memaknai Presidensi G-20 2022 lebih dari hanya sebagai ketua sidang, namun sebagai pemimpin yang akan menentukan arah perkembangan perekonomian dunia ke depan," kata Menko Airlangga Hartarto secara virtual dalam acara "Indonesia's Global Leadership Outlook: How and for whose benefits?" di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin (15/11/2021).



Pertumbuhan ekonomi pasca-pandemi akan menjadi topik pembahasan pertemuan G20 2022 yang mengangkat tema "Recovery Together, Recovery Stronger". Tema tersebut, kata Menko Airlangga, memiliki kata lain sebagai momentum pulih bersama.



Tag: airlangga hartarto kemenko perekonomian presidensi g20 Menko Airlangga Hartarto