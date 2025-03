Tangan Ajaib Ravel Kembali Datangkan Saosin ke Indonesia, Lima Kota Akan Digebrak!

ERA.id - Tangan ajaib Ravel Entertainment kembali mendatangkan band Emo legendaris asal Amerika, Saosin, ke Indonesia. Setelah mengguncang panggung pangung Hammersonic 2024, pelantun Seven Years tersebut akan tampil menggebrak di lima kota besar di indonesia.

Dimulai dari Bandung tanggal 24 Mei 2025 yang bertempat di Bikasoga Indoor Hall. Selanjutnya, mereka akan ke Medan pada 25 Mei 2025 yang bertempat di Pardede Hall, lalu ke Jakarta pada 29 Mei 2025 bertempat di Ecovention Ancol, terus terbang ke Surabaya tanggal 30 Mei 2025 di Jatim Expo. Pertunjukan pamungkasnya akan berakhit di Kota Solo pada 31 Mei 2025, tepatnya di Sritex Arena.

Kalian yang sudah ngefans dari era Seven Years, Voices, sampai You're Not Alone, kini bisa bernostalgia meski melewatkan kedatangan mereka tahun lalu di Jakarta. Kepada Ravel, Saosin bilang siap menyajikan konser yang atraktif lalu lagu hitsnya juga akan digemakan. Dalam turnya kali ini, Saosin akan ditemani St.Loco, Strangers, 510, Sisi Selatan, Ghostline, NEMZ, dan Last Goal Party.

"Saosin Indonesian Tour kali ini memang sengaja kami buat sebagai bagian dari rangkaian 10 tahun Hammersonic Festival 2025, sekalian juga kami ingin menyapa lebih dekat teman-teman di daerah untuk bisa lebih kenal dan lebih tahu lagi dengan kita selaku promotor musik," ucap Ravel Junardy selaku CEO dari Ravel Entertainment.

Acara ini dipromotori oleh Ravel Entertainment yang selalu punya standard terbaik dalam memberikan pengalaman konser yang berkesan. Dimulai dari stage yang megah, tata cahaya dan visual yang spektakuler, didukung oleh kualitas sound system yang sangat detail, dan suasana area konser yang akan bikin kalian aman dan nyaman.

Tiket akan mulai dijual tanggal 21 Maret 2025 pukul 15.00 di website resmi kami di www.hammersonic.com dengan kategori Pre-Sale di harga Rp 285.000 dan General Sale di harga Rp 435.000. Harga tersebut belum termasuk pajak hiburan dan biaya layanan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Saosin Indonesian Tour dan pembelian tiket, kunjungi website resmi kami di www.hammersonic.com atau ikuti kami di sosial media @ravelentertainment.