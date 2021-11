Jasa Marga: 81 Persen Sebab Kecelakaan Faktor Pengemudi, Hanya 1 Persen Akibat Jalan

ERA.id - PT Jasa Marga (Persero) Tbk menggelar rangkaian program Road Safety Rangers yang bertujuan untuk memberikan edukasi dan kampanye terkait dengan keselamatan berkendara, khususnya dalam mewujudkan perjalanan aman dan nyaman di jalan tol. Program ini dibuka dengan Road Safety Rangers Webinar yang mengusung tema The Importance of Safety Driving Awareness pada hari ini (25/11).



Dalam sambutannya, Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur menjelaskan bahwa rangkaian program Road Safety Rangers tidak hanya mengulas seputar keamanan dan keselamatan berkendara, namun juga sekaligus ajakan kepada masyarakat untuk lebih bertanggung jawab di jalan.



"Berdasarkan data yang dihimpun dari ruas jalan tol Jasa Marga Group di tahun 2021 hingga bulan September, 81 persen faktor penyebab kecelakaan adalah faktor pengemudi. Selain itu, jumlah kecelakaan tunggal mencapai 44 persen dari total kecelakaan. Kami pantau melalui data speed camera Jasamarga Integrated Digital Map, jumlah rata-rata kendaraan over speed setiap harinya mencapai 14.194 Kendaraan," jelas Subakti dalam keterangannya, Kamis (25/11/2021).



