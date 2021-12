Novel Baswedan dan Eks Pegawai KPK Akhirnya Terima Tawaran Jadi ASN Polri

ERA.id - Mantan penyidik KPK Novel Baswedan dan rekan-rekannya menyatakan bersedia menerima tawaran Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri.



Hal itu disampaikan Novel usai mengikuti sosialisasi Peraturan Polri (Perpol) Nomor 15 Tahun 2021 di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (6/12/2021) dikutip dari Antara.



"Sebagian besar dari kami memilih untuk menerima," kata Novel kepada awak media.



Tag: novel baswedan pegawai kpk jadi asn polri