Maju Lagi Jadi Calon Ketum PBNU, Said Aqil: Saya Terima Permintaan dan Perintah Kiai Sepuh

ERA.id - KH Said Aqil Siroj akhirnya memutuskan untuk maju lagi menjadi calon Ketua Umum PBNU dalam Muktamar ke-34 di Lampung akhir Desember mendatang.

Salah satu alasan KH Said Aqil maju adalah dorongan kuat dari para Kiai sepuh dan banyaknya permohonan dari para pengurus wilayah dan cabang.



"Kami banyak menerima permintaan dari para Kiai sepuh supaya KH Said Aqil Siroj mau memimpin lagi PBNU," kata Ketua Forum Silaturrohim Pendukung Kiai Said, KH Marsudi Syuhud di Jakarta, Rabu (8/12/2021).



Untuk mengakomodir permintaan itu, KH Said Aqil Siroj akhirnya menyatakan bersedia maju dan mau dicalonkan lagi sebagai Ketum PBNU.



