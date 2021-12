Jadi ASN Polri, Novel Baswedan: Semoga Bisa Membawa Kemanfaatan

ERA.id - Mantan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan Tiba Di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Kamis siang. Novel nantinya akan dilantik Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Mabes Polri. Novel akan dilantik menjadi ASN Bersama 43 Pegawai KPK Lainnya.



Sementara itu Novel Baswedan berharap acara berjalan dengan lancar dan dirinya juga mengatakan semoga saat menjadi ASN Polri bisa bermanfaat bagi institusi Polri dan pemberantasan korupsi.



"Saya alhamdulillah sudah ke sini untuk persiapan mengikuti pelantikan ASN polri, tentunya saya dapat informasi setelah ini ada gladi dan persiapan lainnya dan pada intinya semoga nanti prosesnya berjalan lancar dan kemudian kegiatan kami untuk menjadi ASN polri benar-benar bisa membawa kemanfaatan," ujar Novel kepada wartawan, Kamis (9/12/2021).



