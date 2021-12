KH Said Aqil di Depan Peserta Muktamar: Gerakan 212 Bukan Kebangkitan Umat Islam Tapi Gerakan Politik

ERA.id - Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj memberikan laporan pertanggungjawaban dalam bagian rangkaian acara Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung. KH Said memastikan NU di bawah kepemimpinannya tegas menjaga kesatuan dan persatuan.



Berbicara di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, KH Said Aqil menjelaskan banyak hal menjelang satu abad perjalanan NU. Kata dia, peran NU bukan hanya membentuk peradaban bangsa, tapi juga menjadi inspirasi peradaban dunia.



"Kiprah NU dalam menangkal rongrongan kelompok-kelompok yang ingin mengganti ideologi bangsa mendapat pengakuan dari Indonesia. Sejumlah negara mengapresiasi peran dan eksistensi NU dalam menjaga kedamaian dalam kebhinekaan, toleransi dalam keberagaman, keharmonisan, serta keutuhan bangsa-bangsa," beber KH Said Aqil, Kamis (23/12/2021).



