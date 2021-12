Solo Jadi Rujukan Konsep Angkutan Massal Buy The Service

ERA.id - Kementerian Perhubungan menjadikan kota Solo sebagai rujukan untuk penerapan konsep angkutan massal buy the service. Saat ini sudah ada 10 kota di Indonesia yang mengembangkan konsep ini. Solo dianggap menjadi kota yang berhasil dalam penerapannya.



Hal ini disampaikan oleh Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Suharto di sela peluncuran bus kota Batik Solo Trans (BST) Kamis (30/12/2021). Ia mengatakan bahwa saat ini banyak kota yang ingin belajar untuk penerapan konsep buy the service.



"Saat ini ada sepuluh kota yang mengembangkan konsep ini. Banyak juga pemerintah daerah yang ingin belajar mengenai manajemen dan pengelolaan konsep buy the service," katanya.