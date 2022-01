Hari Pertama Bekerja Sebagai PNS Polri, Mantan Pegawai KPK: Kami Mohon Doa Agar Indonesia Bebas Korupsi

ERA.id - Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dan dan Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo memastikan bakal memenuhi target Polri melakukan tugas pencegahan tindak pidana korupsi.



“Kalau target, semuanya dari institusi Polri. Kami tidak melakukan dalam perspektif pribadi atau kelompok, kami lakukan (berdasarkan, red.) perspektif institusi,” kata Novel Baswedan ketika diwawancarai di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (3/1/2022).



Ia memaparkan bahwa hari ini merupakan hari pertama bagi Novel Baswedan dan 43 eks pegawai KPK lainnya bekerja di kepolisian.



