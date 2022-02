Akan Rekrut 600 Ribu Relawan, Komunitas Ini 'Jagokan' Erick Thohir Jadi Capres 2024

ERA.id - Komunitas Gerakan Transformasi Indonesia (GET One), yang membawa visi transformasi Indonesia lebih baik, melakukan pengukuhan pengurus wilayah Sumatera Utara (Sumut).



Pengukuhan pengurus wilayah, komunitas yang merujuk kepada Menteri BUMN Erick Thohir itu, langsung dilakukan oleh Ketua Umum Koordinator Nasional (Kornas) GET One Lukman Edy. Dalam pidato pengukuhannya, Lukman Edy menyampaikan latar belakang komunitas tersebut terbentuk.



"Ini merupakan hasil diskusi panjang dengan sahabat-sahabat milenial, yang ingin Indonesia ke depan lebih baik," ujarnya pada acara yang dilaksanakan di Hotel Grand Mercure, Medan, Jumat (4/2/2022).



