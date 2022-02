Mendagri Tito Yakin Pemindahan Ibu Kota Negara Tetap Berjalan: The Show Must Go On

ERA.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) harus disikapi dengan optimistis karena telah memiliki payung hukum yang jelas dan landasan kuat.



"Harus optimistis, 'the show must go on'," kata Mendagri dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (16/2/2022).



Karena itu, Mendagri meminta semua pihak agar mendukung proses pemindahan IKN, termasuk siapa pun yang bakal menjadi pemimpin nantinya. Hal tersebut karena pemindahan IKN telah didukung regulasi yang kuat.



