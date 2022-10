Konser Westlife di Prambanan Tanpa Lampu, Promotor Janji Refund Tiket Penonton

ERA.id - Promotor Rajawali Indonesia memastikan akan mengembalikan semua uang pembelian tiket konser Westlife di Candi Prambanan, pada Minggu (2/10/2022). Ini lantaran konser berlangsung dengan banyak kesalahan teknis, salah satunya lampu yang tidak menyala.



"Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap force majeure ini, promotor akan memberikan full refund 100 persen kepada seluruh pembeli tiket yang sudah hadir di Candi Prambanan Yogyakarta," keterangan resmi Rajawali Indonesia, di akun Instagramnya, Minggu (2/10/2022).



Tak hanya itu, pihak promotor juga meminta maaf dan memberikan klarifikasi terjadinya masalah saat konser. Mereka menjelaskan bahwa lampu dan layar tidak menyala dikarenakan hujan yang melanda kawasan konser, sehingga panggung basah.



Meski sudah banyak masalah dari sebelum acara dimulai, pihak promotor tetap menyelenggarakan konser. Ini lantaran memang konser tersebut tidak bisa ditunda, sehingga digelar dengan keterbatasan.



"Kita tetap mengupayakan best effort hari ini di mana show must go on. Konser tetap berjalan dengan penyesuaian yang ada," katanya.



Pernyataan resmi Rajawali Indonesia ini mendapat banyak respons dari para penonton yang hadir, melalui kolom komentar. Mereka menegaskan bahwa pengembalian uang tiket memang sudah wajib dilakukan, mengingat mereka merasa rugi karena tidak mendapatkan pengalaman konser yang sesuai dengan harga.



"Memang wajib refund, awas aja kalo ntar dipersulit," kata netizen.



"Kawal terus ini guys sampe masuk rekening," ucap yang lain.



"Lagian kocak masa bikin event gede gk ada persiapan," sambung yang lain.



Seperti diketahui, akibat masalah teknis yang terjadi, konser Westlife di Candi Prambanan berlangsung dengan gelap-gelapan. Para musisi yang harusnya sebagai pembuka konser juga tidak tampil sama sekali.