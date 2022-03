Bantu Perkembangan UMKM, Lancar by Danamas Tawarkan Pinjaman hingga Rp2 Miliar

ERA.id - Perusahaan peer to peer (P2P) lending PT Pasar Dana Pinjaman (Danamas), anak usaha PT Sinar Mas Multiartha Tbk (SMMA), merilis layanan terbarunya, Lancar by Danamas pada 15 maret 2022.



Produk ini merupakan layanan kredit beragunan, terutama aset properti, dan dikhususkan untuk pembiayaan permodalan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).



CEO Danamas, Joyce Andries mengatakan, Lancar by Danamas lahir menjawab kebutuhan masyarakat akan permodalan yang masih sangat besar, apalagi masih banyak masyarakat dan UMKM yang belum terlayani bank.



