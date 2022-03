Dokter Terawan Dipecat IDI, Menkumham Yasonna Laoly Berekasi Keras: Evaluasi Posisi IDI!

ERA.id - Polemik pemecatan mantan Menkes dokter Terawan Agus Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) masih menjadi polemik.



Terkini, Menkumham Yasonna Laoly mendukung Terawan. Dalam postingan Instagramnya, Yasonna membagikan momen dirinya mendapatkan suntikan vaksin busantara yang diinisiasi Terawan.



"Saya tahu banyak Pejabat Tinggi Negara yang sudah menerima suntikan Vaknus dari Dr. Terawan, serta sangat meyakini keampuhannya. I feel great!!! No doubt about it! Pada saat yang sama, saya membawa 2 orang teman yang ingin mengikuti treatment DSA dari Dr. Terawan," katanya, Rabu (30/3/2022).



