Kasal: TNI AL Tingkatkan Kerja Sama Strategis dengan AS

ERA.id - Kepala staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono akan terus melanjutkan dan meningkatkan kerja sama strategis dengan Amerika Serikat (AS).



Kasal mengatakan hal itu saat melaksanakan pertemuan dengan US Secretary of the Navy (US SECNAV) Carlos Del Toro di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (30/3), seperti dikutip Antara pada Minggu (3/4/2022)



Pertemuan antara Kasal dan US Secnav berlangsung dengan hangat dan penuh keakraban. Kasal mengucapkan terima kasih atas sambutan yang sangat luar biasa, sehingga selama kunjungan di AS merasa sangat terhormat dan nyaman.



