Lewat Go Digital, Perempuan Didorong Jadi Subjek UMKM Digital

ERA.id - Pemerintah membuka peluang bagi perempuan untuk memanfaatkan teknologi digital agar lebih banyak wirausaha go-digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika membuka stimulan pelatihan Digital Entrepreneurship Academy (DEA) dalam program Digital Talent Scholarship (DTS) tahun 2022.



Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan program yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo itu didominasi peserta perempuan.



"Sejak awal tahun ini, Digital Entrepreneurship Academy telah menjadi sasaran pelatihan bagi 15.134 wirausaha Indonesia dengan persentase peserta perempuan mencapai 63%," ujarnya dalam Webinar Kartini Day Women in Digital Entrepreneurship #Recover Together with DEA, secara virtual dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (22/4/2022).



