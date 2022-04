Kolaborasi Setarakan Gender di Indonesia Lewat Kewirausahaan Digital

ERA.id - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan selama pandemi Covid-19 makin banyak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berhasil beradaptasi. Menurutnya, kebangkitan UMKM bisa terwujud karena peningkatan daya saing lewat proses digitalisasi, adaptasi digital, dan digital agility.



“Melalui tiga proses tersebut, nilai ekonomi digital Indonesia selama pandemi COVID-19 di tahun 2020 tumbuh sekitar 11 persen yang juga diikuti oleh peningkatan transaksi keuangan digital perbankan Indonesia sebesar 25 s.d. 40 persen di tahun 2020. Kita patut bangga bahwa kemajuan tersebut tidak lepas dari peran perempuan sebagai pilar utama dalam pertumbuhan bisnis UMKM yang telah berkontribusi sebesar 60 persen dari total 58 juta UMKM di Indonesia,” ungkapnya dalam webminar Perayaan Hari Kartini Women in Digital Entrepreneurship (WiDE): #RecoverTogether with Digital Entrepreneurship, dari Jakarta Pusat, Minggu (24/04/2022) lalu.



Dalam acara yang digelar Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo itu, Menteri Johnny mengutip hasil survei Google tahun 2020. Sesuai laporan “Advancing Women in Entrepreneurship”, Indonesia memiliki tingkat partisipasi perempuan di bidang kewirausahaan tertinggi di Asia Tenggara.



Tag: Johnny Plate digital