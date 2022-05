Heboh UAS Dideportasi, Dubes Indonesia Sebut Singapura Tak Bisa Beri Penjelasan

ERA.id - Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryopratomo angkat bicara terkait dengan dideportasinya Ustaz Abdul Somad dari Singapura.



Suryopratomo mengatakan Imigrasi Singapura menetapkan Not to Land (NTL) atau tidak diizinkan masuk terhadap UAS.



Meski demikian, dia mengaku tidak mendapat penjelasan secara rinci alasan ditolaknya atau penetapan Not To Land terhadap UAS dari Negeri Singa tersebut.



