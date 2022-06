Perkuat Sektor Digital, Menkominfo Usul Tayangan Siaran Indonesia Bisa Disiarkan di Malaysia

ERA.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya meningkatkan dan memperkuat kerja sama di sektor digital antarnegara. Menkominfo Johnny G. Plate dalam kunjungan kerja di Singapura melakukan pertemuan bilateral dengan Pemerintah Jerman, Jepang dan Malaysia untuk membahas penguatan kerja sama sektor digital tersebut.



Menurut Menteri Johnny, Pemerintah Jerman melalui State Secretary Federal Government German memberikan dukungan yang kuat kepada Indonesia dalam penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia, khususnya Digital Economy Working Group (DEWG) yang diampu Kementerian Kominfo.



“Mereka memberikan dukungan yang sangat kuat juga akan membangun dan memperluas kerjasama di sektor digital antara Jerman dan Indonesia. Saya tentu menyambut baik agar hubungan baik pemerintah dengan pemerintah, maupun pemerintah dan dunia bisnis, dan diantara dunia bisnis itu terus kita bangun bersama-sama,” ujarnya usai menghadiri Asia Tech x Summit Singapore 2022: Technology, Society and The Role of Policy yang berlangsung di Millenia, Singapura, Rabu (1/6/2022).



