Daftar Prestasi Anies Baswedan Bertambah, Jakarta Jadi Smart City Terbaik di Asia Pasifik

ERA.id - Sistem pengendalian banjir Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam layanan "Jakarta Smart City" menjadi inovasi terbaik di kawasan Asia Pasifik tahun 2022.

Hal tersebut dipastikan setelah "Jakarta Smart City" berhasil meraih juara pertama di ajang internasional "IDC Smart City Asia/Pacific Awards 2022".

Inovasi sistem pengendalian banjir itu dinilai sebagai inovasi terbaik untuk "Public Safety-Next-Generation Emergency Services", kata Kepala Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) "Jakarta Smart City", Yudhistira Nugraha di Jakarta dikutip dari Antara, Jumat (10/6/2022).

Dia menyebutkan, capaian ini merupakan yang kedua setelah sebelumnya menyabet gelar juara dunia di "WSIS Prizes 2022".

Di ajang yang sama, pada tahun 2021 aplikasi "Jakarta Kini" (JAKI) juga terpilih sebagai yang terbaik di Asia Pasifik.

Yudhistira menjelaskan, sistem pengendalian banjir ini dikembangkan setelah terjadi bencana banjir besar pada awal 2020, untuk perbaikan sistem pengendalian banjir yang sebelumnya manual menjadi sistem berbasis manajemen ilmu pengetahuan.

Hal ini untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan diseminasi informasi secara cepat dan akurat kepada masyarakat. "Pengembangan sistem ini juga didukung melalui kajian ilmiah yang kami lakukan," kata Yudhistira.

"Jakarta Smart City" yang berada di bawah naungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta berhasil mengatasi persaingan sengit dalam kategori tersebut, mengungguli inovasi dari negara-negara lain.

Yakni "ICT-based Emergency Management, Yangzhou Emergency Management Bureau"(China) dan "Three-dimensional Response and Disaster Reduction Smart-Cloud System Development in Taoyuan City", Taoyuan City Government (Taiwan).



Selain itu, "Bushfire Modelling and Prediction, CSIRO" (Australia) dan "Hazard HunterPH, The Department of Science and Technology — Philippine Institute of Volcanology and Seismology" (DOST-PHIVOLCS) (Filipina).

"Selamat kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta atas kemenangan yang berhasil diraih," ujar Country Manager IDC Indonesia, Mevira Munindra.

Dia menyatakan, sungguh luar biasa dapat menyaksikan dampak positif dan kemajuan yang berhasil dicapai oleh pemerintah daerah dengan kemampuan digital yang lebih matang.

"Sistem pengendalian banjir ini merupakan contoh nyata yang sangat baik dalam penggunaan teknologi baru untuk membantu mengatasi permasalahan suatu kota dan meningkatkan kualitas hidup warganya," katanya.

Tag: DKI Jakarta