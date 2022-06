Bikin Bangga, Peserta MTQ Asal Indonesia Sabet Juara di Amerika Serikat

ERA.id - Dua orang peserta asal Indonesia berhasil menyabet juara lomba hafalan Al Quran 30 juz bertajuk The American International Tibyan Competition for The Quran and Its Recitation atau ajang Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Internasional di Mryland, Amerika Serikat.



"Kami sangat senang wakil Indonesia meraih juara di ajang internasional ini. Saya sangat bangga," kata Diaspora Indonesia di KBRI Washington DC Amerika Serikat, Indra melalui siaran persnya di terima di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (21/6/2022) dikutip dari Antara.



Kedua juara masing-masing, Jihan Afifah menyabet juara 2 dalam lomba hafalan 30 juz dan Khairurrazaq Al-Hafiz dipilih juri sebagai Peserta Suara Terbaik dan didaulat tampil di acara penutupan di MTQ Internasional di Amerika Serikat pada 19 Juni 2022, waktu setempat.



Tag: Juara MTQ amerika serikat