Tanggapi Jokowi yang Kerap Curhat Soal Tingginya Subsidi BBM, Pakar UGM: Bisa Dialihkan untuk Bangun Ibu Kota Baru

ERA.id - Pemerhati ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menyoal curhatan Jokowi soal besarnya subsidi BBM.



Ia menjelaskan membengkaknya beban subsidi lebih disebabkan oleh meroketnya harga minyak dunia. Harga tersebut menjadi variabel utama pembentuk harga BBM.



Harga minyak dunia mencapai US $105 per barrel, sedangkan asumsi ICP (Indonesia Crude Oil) APBN ditetapkan sebesar US $63 per barrel.



Tag: jokowi presiden joko widodo