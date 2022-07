Volume Kendaraan di Bundaran HI Naik 9 Persen per Minggu, Dishub DKI Uji Coba Rekayasa Lalin, Ini Opsinya

ERA.id - Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencatat volume lalu lintas kendaraan dua arah di Bundaran Hotel Indonesia (HI) meningkat rata-rata sembilan persen per minggu dengan data terakhir pada 23-30 Juni 2022 mencapai hampir 98 ribu kendaraan.



"Sehingga dibutuhkan penanganan lalu lintas yang komprehensif melalui uji coba rekayasa lalu lintas di Bundaran HI," kata Pelaksana Harian Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Emanuel Kristanto di Jakarta dikutip dari Antara, Selasa (5/7/2022).



Dengan rekayasa lalu lintas dari arah Senayan atau dari selatan menuju Harmoni atau utara, maka akan berimbas kepada kepada lalu lintas di sekitar Simpang Sarinah dan Kebon Sirih.



