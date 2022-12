Dibagi Jadi 3 Golongan, Berapa Biaya Pembuatan SIM C Terkini?

ERA.id - Saat ini SIM C telah dibagi menjadi beberapa golongan tergantung silender sepeda motor yang digunakan. Terkait hal tersebut, apakah biaya pembuatan SIM C juga berbeda?

Seperti diketahui, surat izin menggunakan sepeda motor terbagi menjadi beberapa golongan. Pengendara sepeda motor berkapasitas mesin maksimal 250 cc menggunakan SIM C, pengendara sepeda motor berkapasitas mesin 250 cc hingga 500 cc menggunakan SIM CI, sedangkan pengendara sepeda motor berkapasitas mesin di atas 500 cc menggunakan SIM CII.

Biaya Pembuatan SIM C Terkini

SIM C memang telah dibedakan menjadi beberapa golongan, tetapi biaya pembuatan masih sama, sesuai PP Nomor 60 tahun 2016, yaitu Rp100.000.

Meski demikian, ada beberapa biaya tambahan yang harus disiapkan oleh pemohon saat membuat SIM C.

Dikutip Era dari Kompas, ada beberapa biaya yang mesti dibayarkan, antara lain asuransi Rp30.000 dan pemeriksaan kesehatan Rp25.000. Dengan demikian, pemohon harus menyiapkan uang sebesar Rp155.000 untuk membuat SIM C golongan apa pun.

Syarat Pembuatan SIM C

Ilustrasi motor berkapasitas mesin besar (unsplash)

Selain itu, pemohon juga perlu menyiapkan beberapa berkas sebagai bagian dari syarat untuk membuat SIM C. Dalam hal ini, penggolongan SIM C berpengaruh terhadap syarat tertentu.

Hal tersebut berkaitan dengan usia minimal pemohon. Berikut ini adalah rincian batasan minimal usia pembuatan SIM C.

· SIM C (motor bermesin maksimal 250 cc): minimal 17 tahun.

· SIM CI (motor bermesin 250 cc hingga 500 cc): minimal 18 tahun.

· SIM CII (motor bermesin di atas 500 cc): minimal 19 tahun.

Terkait golongan SIM C, pemilik SIM C tertentu bisa menggantinya menjadi SIM C golongan lain dengan syarat tertentu. Orang yang memiliki SIM C bisa mengganti golongan SIM-nya menjadi SIM CI jika sudah memiliki dan menggunakan SIM C tersebut minimal 12 bulan sejak diterbitkan.

Hal tersebut berlaku bagi penggantian golongan di atasnya. Orang yang memiliki SIM CI bisa mengganti golongan SIM-nya menjadi SIM CII jika telah memiliki dan menggunakan SIM CI tersebut minimal 12 bulan sejak diterbitkan.

Selain aturan terkait usia, syarat lain untuk membuat SIM C semua golongan sama. Simak rincian berikut ini.

· Berusia minimal 17 tahun untuk SIM C (minimal 18 tahun untuk SIM CI dan 19 untuk SIM CII).

· Kartu tanda penduduk (KTP) dan fotokopi KTP.

· Mampu membaca dan menulis.

· Surat keterangan sehat jasmani dan rohani.

Proses Pengajuan SIM C

Saat ini pengajuan SIM C bisa dilakukan secara luring (offline) dan daring (online). Meski demikian, beberapa tes tahap tetap harus dilakukan secara luring, misalnya ujian praktik. Berikut ini adalah rincian tahapan pengajuan SIM C.

· Pengajuan SIM C secara luring

1. Siapkan persyaratan.

2. Mendatangi polres atau polresta terdekat.

3. Mengisi formulir.

4. Membayar biaya pembuatan di loket.

5. Mengumpulkan berkas-berkas ke petugas dalam sebuah map.

6. Ujian teori.

7. Ujian praktik (ujian ini dilakukan jika ujian teori dinyatakan lulus).

8. Mengikuti sesi pengambilan foto diri, tanda tangan, dan sidik jari.

9. Menunggu pencetakan SIM C.

· Pengajuan SIM C secara daring

1. Mengunduh aplikasi SIM Nasional.

2. Verifikasi nomor ponsel.

3. Melakukan registrasi nomor induk kependudukan (NIK).

4. Melakukan pengenalan wajah diri.

5. Memilih jenis SIM yang akan dibuat.

6. Membayar biaya pembuatan secara daring.

7. Ujian teori secara daring.

8. Mendapatkan kode QR (jika dinyatakan lulus ujian teori)

9. Memilih lokasi pembuatan SIM C secara luring.

10. Memilih jadwal ujian praktik luring.

11. Menjalani ujian praktik luring.

12. Mengikuti sesi pengambilan foto diri, tanda tangan, dan sidik jari.

13. Menunggu pencetakan SIM C.

Itulah beberapa informasi terkait biaya pembuatan SIM C berbagai golongan dan syarat yang perlu dipenuhi. Memahami dan menyiapkan syarat akan memudahkan proses pengajuan SIM.