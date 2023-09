Profil Arsjad Rasjid yang Ditunjuk Menjadi Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo

ERA.id - Secara resmi, Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Pemilihan digelar oleh para petinggi partai koalisi pendukung Ganjar Pranowo di kantor DPP PDIP, Jakarta pada hari, Senin 04 September kemarin.

Profil Arsjad Rasjid

Arsjad sendiri lahir di Jakarta, pada tanggal 16 Maret 1970 dari pasangan H.M.N. Rasjid dan Hj. Suniawati. Ayahnya yang berdarah Palembang merupakan pensiunan TNI AD.

Arsjad Rasid memiliki latar belakang pendidikan teknik komputer di University Southern California. Dia juga sempat mendalami administrasi bisnis hingga mendapatkan gelar bachelor of science dari Peperdine University, California, Amerika Serikat pada tahun 1993.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid. (Foto: Dok. Antara)

Pada tahun 2005, Arsjad diberi kepercayaan menjabat Direktur Utama PT Indika Energi. Selama bertahun-tahun, dirinya berhasil membesarkan perusahaan tersebut.

Reputasi tersebut membuat Arsjad terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) untuk periode 2021-2026.

Pada tahun 2016, Arsjad mengikuti Executive Education di INSEAD, yaitu International Directors Program 2016 yang diselenggarakan di Singapura dan Fontainebleau, Perancis. Pada tahun 2014, Arsjad merampungkan pendidikan Eksekutif mengenai kepemimpinan dan penentuan keputusan dalam program Abad 21 di Institut Jackson untuk urusan Global, Universitas Yale, Amerika Serikat.

Adapun pada tahun 2013, Arsjad Rasjid menyelesaikan pendidikan eksekutif tentang dampak investasi di Said Business School, Universitas Oxford, Inggris. Lalu di 2012, ia merampungkan program executive education global leadership and public policy for the 21st Century School di Harvard Kennedy School, Amerika Serikat dan tentang insights into politics and public policy in Asia for Global Leaders di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura.

Saat ini, dia juga diberi kepercayaan untuk menjabat sebagai Ketua ASEAN-Business Advisory Council (ASEAN-BAC) dan berniat untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).

Arsjad pun baru saja diberi kepercayaan untuk memimpin Pengurus Besar Persatuan Panahan Indonesia periode 2023-2027.

Terpilih sebagai Ketua Tim Kampanye

Para petinggi partai politik pendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 menyepakati penetapan Arsjad Rasjid sebagai ketua Tim Pemenangan Nasional.

Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo menyebutkan keputusan ditentukan dalam rapat yang dipimpin Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Senin 04 September kemarin.

Hary Tanoe mengatakan Arsjad sebagai sosok yang dapat diterima oleh semua kelompok. Dia yakin selama ini Arsjad mempunyai kapasitas dan jaringan yang luar biasa sebagai ketua KADIN.

"Pak Arsjad Rasyid kita tahu figur yang bisa diterima semua pihak, pintar, muda, network-nya luas dan ketua umum Kadin juga. Itu yg saya rasa yg paling utama," kata Hary Tanoe.

Selanjutnya, beberapa wakil ketua tim pemenangan akan memberikan pendampingan untuk Arsjad. Salah satunya yaitu Mantan Panglima TNI Jenderal purn. Andika Perkasa.

Demikianlah ulasan tentang profil Arsjad Rasjid yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Ganjar.

