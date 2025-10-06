Seekor Macan Tutul "Bertamu" di Hotel Anugerah Bandung, Pengunjung Geger

ERA.id - Tim gabungan mengevakuasi seekor macan tutul yang ditemukan berada dari dalam Hotel Anugerah di Jalan Padasaluyu, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat.

Kapolsek Sukasari Kompol Ni Wayan Mirasni di Bandung, Senin, mengatakan pihaknya menerima laporan dari pihak hotel sekitar pukul 07.00 WIB dan segera mendatangi lokasi.

“Posisi macan di lantai dua, di depan kamar hotel,” kata dia.

Ia menjelaskan tim gabungan langsung membius guna melumpuhkan hewan tersebut dengan menyiapkan jaring guna mempersempit ruang gerak macan tutul.

Ia menyebutkan sekitar pukul 09.25 WIB, pergerakan macan itu berhasil dilumpuhkan.

Petugas kemudian mengevakuasi macan tutul ke dalam kandang besi dan membawanya ke lantai bawah hotel.

Pihaknya masih menelusuri kemungkinan bahwa macan tutul tersebut satwa yang sebelumnya kabur dari kandang karantina Lembang Park and Zoo Kabupaten Bandung Barat.

“Dugaannya yang waktu itu kabur, tapi masih perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut,” ujar dia.

Ia mengatakan hingga proses evakuasi selesai, area hotel sempat disterilkan untuk memastikan keamanan tamu dan warga sekitar.