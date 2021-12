PODCAST Today's On ERA: TIX ID, Mau Untung Jadi Buntung

ERA.id - Gimana sih rasanya lo udah nunggu-nunggu banget sama sesuatu hal, tapi tiba-tiba harus batal di H-1 sebelum acara yang lo tunggu-tunggu itu mulai?

Itulah yang terjadi sama fans Marvel, terutama pecinta manusia laba-laba Spider-Man, yang tengah menanti film teranyarnya, Spider-Man: No Way Home. Selengkapnya di Today's On ERA.

Kalo kamu mau tahu informasi menarik lainnya, jangan lupa ikuti ERA.id dan follow semua akun media sosial kami. Salam sehat!

Tag: podcast bioskop Tiket refund TODAY'S ON ERA Spiderman No Way Home