Bawa Momen Kemerdekaan RI ke-77, GIIAS 2022 Hadirkan Berbagai Keseruan, dari Monopoli hingga Kuis

ERA.id - Kabar gembira bagi penikmat otomotif Tanah Air. Pameran otomotif ternama Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 akan segera berlangsung di BSD City, Tangerang pada 11-21 Agustus 2022. GIIAS merupakan pameran otomotif tingkat Internasional kerap diadakan setiap tahunnya di Indonesia.



Selain menghadirkan berbagai pameran motor-mobil, GIIAS 2022 juga diramaikan dengan berbagai permainan untuk menyambut kemerdekaan RI 2022. Sebagai sponsor, Astra Financial menghadirkan sejumlah permainan seru pada booth-booth yang tersedia pada 11 Agustus 2022 di booth Astra Financial.



Berbagai games ini tak hanya memberikan kesenangan dan reward yang menarik, tetapi juga sebagai wadah yang dibawa Astra Financial untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya pengunjung GIIAS 2022.

Di booth, tersedia berbagai wahana permainan. Mulai dari monopoli, estafet sarung, memasukkan sumpit ke dalam botol, hingga kuis-kuis yang menarik.

GIIAS 2022





