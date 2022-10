Deretan Klub Sepak Bola Dunia Mengheningkan Cipta Untuk Tragedi di Kanjuruhan

ERA.id - Deretan klub Spanyol dan Belanda mengheningkan cipta selama satu menit, sebagai rasa duka atas tragedi di Stadion Kanjuruhan, Sabtu (1/10/2022), Malang, Jawa Timur.

Liga Spanyol atau LaLiga mengatakan, sebelum pertandingan akan dilakukan mengheningkan cipta.

"Mengheningkan cipta selama satu menit dalam pertandingan #LaLiga sebagai tanda belasungkawa atas tragedi yang terjadi kemarin di Indonesia," tulis @LaLiga, (3/10).

Salah satu pertandingan Liga Spanyol, mempertemukan Espanyol dengan Valencia, ikut berduka dengan melakukan hening cipta selama satu menit, di RCDE Stadium, (Minggu, 2/10/2022).

Ditempat lain, Presiden Real Madrid, Florentino Perez mengucapkan rasa dukanya.

"Saya ingin mengenang para korban tragedi yang terjadi dalam beberapa jam terakhir, di sebuah stadion di Indonesia di mana lebih dari seratus orang telah kehilangan nyawa mereka. Belasungkawa kami yang terdalam untuk semua keluarga mereka," kata Perez dilansir dari AS.

Selain itu Liga Belanda atau Eredivisie, mempertemukan Fortuna Sittard dan FC Volendam, juga mengheningkan cipta sebelum laga, di Fortuna Sittard Stadium, Minggu, (2/10/2022).

"Akibat bencana stadion di Indonesia, satu menit mengheningkan cipta akan digelar di Fortuna melawan Volendam, sama seperti pertandingan Eredivisie lainnya," tulis @ESPNnl.

Tim wanita Ajax Amsterdam, Ajax Vrouwen, juga ikut serta. Mereka mengheningkan cipta dan mengucapkan rasa duka di sosial medianya.

"Pikiran kami denganmu, Indonesia," tulis @ajaxvrouwen.

Dari Liga Inggris atau Premiere League, saat Manchester City melawan Manchester United, (2/10). Para pemain mengenakan ban lengan hitam, sebagai penghormatan kepada para korban tragedi Kanjuruhan.

Manchester United and Manchester City players are wearing black armbands in tribute to those who lost their lives in the Kanjuruhan Stadium disaster 🖤 pic.twitter.com/1H9JYKoeCn