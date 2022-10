Gol Timnya Dianulir, Antonio Conte Protes Soal VAR di Pertandingan Tottenham Hotspur

ERA.id - Tottenham Hotspur berhasil ditahan imbang Sporting 1-1, di Tottenham Hotspur Stadium, Kamis (27/10/2022) dini hari WIB, dalam gelaran matchday ke-5 Liga Champions.

Sebelumnya, Sporting telah mencetak satu angka terlebih dahulu. Lewat gol Marcus Edwards pada menit ke-22. Setelah itu, Tottenham Hotspur sanggup menyamakan kedudukan, melalui Rodrigo Bentancur menit ke-80.

Sebenarnya Spurs bisa menang 2-1, lewat gol yang dicetak oleh Harry Kane, di menit-menit akhir. Sayangnya, gol itu langsung diperiksa lewat Video Assistant Referee (VAR). Akhirnya wasit memutuskan, bahwa gol itu dianulir, karena offside.

Dilansir dari Eurosport, pelatih Spurs, Antonio Conte langsung melampiaskan amarahnya, setelah pertandingan selesai.

"Saya rasa bolanya berada di depan Kane dan itu harusnya gol. Ya. Saya tidak paham dengan garis offside yang mereka taruh di tayangan ulang. Sangat sulit untuk mengomentari keputusan di situasi ini," ucap Antonio Conte.

Conte menjelaskan, adanya sistem VAR telah membuat banyak kerugian.

"VAR banyak berikan kerugian. Saya ingin melihat, apakah di stadion lain dari tim besar, mereka siap menganulir gol semacam ini. Saya ingin tahu ini," ujarnya.

"Banyak ketidakadilan. Saya tak suka situasi semacam ini. Saya tidak melihat hal-hal positif (VAR)," tambah Conte.

Dengan hasil ini, seluruh tim di grup B Liga Champions, sama-sama mempunyai kesempatan untuk lolos ke fase berikutnya. Spurs saat ini berada di puncak dengan delapan poin, sementara Sporting dan Eintracht Frankfurt sama-sama memiliki tujuh poin. Marseille duduk di posisi terbawah tetapi memiliki enam poin.

Antonio Conte:



"VAR is doing a lot of damage. I want to see if in another stadium of a big team if they are ready to disallow this type of goal. I’d like to know this.



"A lot of injustice. I don’t like this type of situation. I see not positive things.



- BT Sport pic.twitter.com/ZM33l7p0DM