Dincar Klub-klub Ternama, Borussia Dortmund Langsung Pasang Harga Rp2 Trilliun Lebih Bagi yang Mau 'Angkut' Jude Bellingham

ERA.id - Pemain kebangsaan Inggris, Jude Bellingham, sedang ramai dibicarakan orang. Penampilan luar biasa di lapangan, membuat beberapa klub besar tertarik untuk membelinya.

Dilansir dari Eurosport, Selasa, (2/11/2022). Rumornya klub Manchester United (MU), Chelsea, dan Liverpool sudah mulai menargetkan Jude Bellingham. Mereka telah mempersiapkan dana senilai 87 juta euro atau senilai Rp1,3 triliun, untuk memboyong gelandang asal klub Borussia Dortmund.

Kabarnya, pihak dari Borussia Dortmund menolak tawaran tersebut. Mereka mematok harga pemain 19 tahun itu senilai, 150 juta euro atau Rp2,3 triliun.

Sampai saat ini, Jude Bellingham belum juga buka suara soal penawaran ini. Dia juga ada kontrak dengan Dortmund sampai di tahun 2025.

Man Utd, Chelsea & Liverpool blow as Dortmund eye Prem best £130m for Bellinghamhttps://t.co/Aqvo7cZx07