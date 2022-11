Rio Ferdinand Prediksi Arsenal Juara Liga Inggris: Anda Bisa Mencium Aromanya di Tim Ini

ERA.id - North West London derby, menghasilkan kemenangan Arsenal 1-0 melawan Chelsea, di Stamford Bridge, Minggu malam (6/11/2022). Kemenangan itu, membawa Arsenal berada di puncak klasemen sementara Liga Inggris.

Dilansir dari Mirror, Senin, (7/11/2022), bek legenda Manchester United, Rio Ferdinand, memprediksi bahwa Arsenal berpotensi menjadi juara Liga Inggris.

"Saya telah melihat sesuatu di tim ini," ucap Ferdinand dikutip BT Sport.

Ferdinand mengatakan, Mikel Arteta sebagai pelatih, dinilai berhasil membawa keharmonisan di lapangan.

"Apakah tim ini benar-benar akan juara? Ada potensi di sana, kebersamaan, Anda bisa mencium aromanya di tim ini. Cara mereka merayakannya. Ada otoritas bagaimana Arsenal bermain di bawah Mikel Arteta," ujarnya.

Pria yang sedang berulang tahun ke-44 itu menjelaskan, dia takjub dengan gaya permainan yang kompleks dari Arsenal.

"Performa terbaik yang nyata. Jenis permainan ini sulit dan mereka membuatnya terlihat mudah. Semudah kamu bisa melakukannya sendiri," tutupnya.

