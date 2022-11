Lawan Manchester United di Liga UEL, Pelatih Barcelona Salahkan Undian: Ini yang Terburuk

ERA.id - Drawing untuk babak playoff UEL (UEFA Europa League) 2022/2023, selesai pada Senin, (7/11/2022) Malam WIB.

Sistem playoff ini adalah tim-tim yang finish di urutan kedua klasemen tiap grup UEL. Nantinya mereka akan menghadapi tim 'buangan' ke peringkat 3 dalam UCL, sebelum melanjut ke babak 16 besar UEL.

Salah satu hasil yang menarik perhatian adalah Manchester United (MU) melawan Barcelona, yang digelar 17 Febuari 2023.

Dilansir dari Eurosport, Selasa, (8/11/2022), pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, merasa ini adalah undian terburuk di gelaran Europa League.

"Ini undian terburuk yang bisa kami dapatkan. Sekali lagi. Tidak beruntung. Tapi terkadang merupakan sebuah keuntungan untuk menghadapi tim-tim terbaik," ucap Xavi.

Pelatih asal Spanyol itu menambahkan, Manchester United mempunyai pemain yang hebat dan dirinya juga akan menganalisis permainan dari MU.

"United memiliki pemain individu yang hebat dan itu adalah saingan terberat sekali lagi di Liga Europa. Kami akan punya waktu untuk menganalisis permainan. Mereka adalah tim yang kuat baik dalam bertahan maupun menyerang, tidak hanya untuk Cristiano Ronaldo, tetapi juga pemain lain," katanya.

