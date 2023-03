Kisah Heintje Pojoh, Binaragawan Sukses hingga Dirikan Tempat Gym Mewah Langganan Artis-artis

ERA.id - Beberapa tahun belakangan tren berolahraga di gym semakin meningkat pesat dan banyak digemari oleh orang-orang. Melihat tren ini, binaragawan sekaligus personal trainer, Heintje Pojoh turut membuka tempat gym yang bernama Reload TrainedbyHP.

Sebelum membuka tempat olahraga dengan tipe luxurious boutique gym yang terletak di kawasan Senopati, Jakarta Selatan itu, Heintje ternyata memiliki kisah hidup menarik. Mulai awal karier sebagai binaragawan hingga mendirikan gym yang cukup populer di kalangan artis. Bagaimana kisahnya? Simak ulasan berikut.

1. Kesulitan biaya di awal karier binaragawan

Heintje Pojoh (Instagram/heintje_pojoh72)

Awal memulai kariernya sebagai binaragawan, Heintje Pojoh terbentur dengan biaya latihan di gym yang cukup mahal. Ia akhirnya berlatih secara otodidak hingga mampu menjadi seorang instruktur. Dengan menjadi instruktur, ia bisa berlatih di gym tanpa membayar.

"Dulu kan fitness itu olahraga yang mahal. Ya sudah gimana caranya mau latihan nggak bayar. Akhirnya saya latihan dulu, belajar otodidak, belajar sendiri. Ketika sudah latihan dengan benar, mulai daftar jadi trainer atau instruktur saat itu dan diterima. Jadi saya bisa tetap latihan tanpa bayar, malah dibayar," ujar Heintje Pojoh saat ditemui di Reload TrainedbyHP di Senopati, Jakarta Selatan, pada Senin (20/3/2023).

2. Memenangi turnamen nasional hingga internasional

Giat berlatih dan melawan kemalasan dirinya sendiri, Heintje Pojoh akhirnya bisa memenangi banyak turnamen binaragawan, baik nasional maupun internasional. Beberapa turnamen yang dimenangi olehnya Juara over all class novice Mucle Mania Indonesia 2000, First Runner Up Muscle Mania World in Las Vegas USA 2011, ICN Pukhet Thailand 3 medals, 2 silvers, 1 gold 2017.

"Waktu saya pertama kali ikut Muscle Mania, itu saya sudah juara nasional terus di kelas 60 kg. Setelah juara itu coba ikut kejuaran Musclemania World. Pertama kali itu dan membawa saya ke kejuaraan internasional," ungkapnya.

"Waktu itu saya menang di kategori pemula dan di semua kelas, jadi juara overall tahun 2000 Muscle Mania Indonesia. Setelah itu saya lanjut ke Hongkong hingga saya ke Las Vegas," tambahnya.

3. Personal trainer Agnez Mo selama 19 tahun

Selain berlatih dan bertanding sebagai binaragawan, pria yang biasa disapa HP ini juga tetap aktif sebagai personal trainer. Salah satu orang yang dilatihnya cukup lama adalah penyanyi ternama Agnez Mo.

"Dia (Agnez Mo) 19 tahun jadi klien saya. Sampai detik ini juga, kalau ada waktu pasti latihan," tuturnya.

4. Buka gym untuk berbagi pengalaman pribadi

Reload TrainedbyHP (dok. Reload)

Merambah dunia bisnis, Heintje Pojoh membuka tempat gym cukup mewah Reload TrainedbyHP pada Januari 2021 lalu. Ia mengaku membuka gym ini untuk berbagi manfaat dan pengalamannya selama menjadi binaragawan serta menerapkan hidup sehat.

"Saya cuma mau berbagi experience selama 30 tahun di industri fitness dan saya cuma mau ngasih tahu saja manfaat dari yang saya jalani selama 30 tahun ini dan jadilah Reload," kata Heintje Pojoh.

"Reload itu berbagi experience. Reload itu tempat nongkrongnya keluarga, tempat nongkrongnya teman-teman. The most important dari Reload adalah mempersatukan semua orang yang cinta akan gaya hidup sehat," tambahnya.

5. Memilih dan melatih personal trainer di gym sendiri

Untuk menjalankan gym ini, Heintje Pojoh mengaku memilih sendiri personal trainer yang bekerja. Ia melakukan hal tersebut demi mendapatkan personal trainer yang berkualitas, tak hanya dalam melatih klien tetapi juga dalam membangun hubungan baik. Salah satu personal trainer yang dipilihnya ada Togas Jarendra Lubis.

"Untuk jadi personal trainer itu harus ada experience one on one (dengan klien) dan ada hasilnya. Saya mau regenerasi dari saya lah, jadi kita butuh yang punya mental dan attitude, karakter," ujarnya.

Itu harus diseleksi, bahkan saya yang ngajarin di sini. Bukan latihan saja, tetapi cara berhubungan juga dengan klien mereka. Mereka juga harus punya pengalaman pribadi," sambungnya.

6. Latihan dengan banyak artis

Heintje Pojoh dengan Susan Sameh dan Jihane Almira (Instagram/heintje_pojoh72)

Reload TrainedbyHP memiliki member sekitar 280 orang, yang banyak di antaranya adalah kalangan artis, yang dilatih dan berhubungan dekat dengan Heintje Pojoh. Seperti Agnez Mo, Iko Uwais, Audy Item, Aming, Anya Geraldine, Verrell Bramasta, Jihane Almira, Susah Sameh, dan lainnya.

"Kita membudayakan gaya hidup sehat, membudayakan orang yang suka latihan dan mendapatkan manfaatnya di badannya. Itu bisa dijamin dan terbukti, untuk kalangan mana pun mau orang biasa, selebriti, pejabat itu mereka dapat manfaatnya, dan mereka akui itu," pungkas Heintje Pojoh.