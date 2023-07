Baru Pulang ke PSG, Xavi Simons Bakal Dipinjamkan Lagi ke RB Leipzig

ERA.id - Pesepak bola 20 tahun Xavi Simons dikabarkan tinggal selangkah lagi akan bergabung dengan RB Leipzig dengan status pinjaman.

Dikabarkan oleh pakar transfer kenamaan Fabrizio Romano, klub Xavi Simons, Paris Saint-Germain (PSG) telah sepakat meminjamkan Xavi ke klub yang finis pada posisi ketiga Liga Jerman musim lalu, Leipzig selama satu musim.

“Xavi Simons ke RB Leipzig, here we go! Perjanjian selesai dipinjamkan dari PSG berlaku hingga Juni 2024,” tulis Romano melalui Twitter-nya, Selasa waktu setempat.

Romano mengatakan tahap selanjutnya dari tahapan transfer pemain tim nasional Belanda itu adalah tes medis sebelum kemudian menandatangani kontrak.

Jurnalis asal Italia itu menambahkan, pada kesepakatan transfer ini tidak ada klausul opsi pembelian dan sang pemain akan kembali merumput di Parc des Princes pada musim berikutnya.

