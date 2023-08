Selangkah Lagi PSG Dapatkan Ousmane Dembele dari Barcelona

ERA.id - Klub Prancis Paris Saint-Germain (PSG) dikabarkan mendapatkan jasa Ousmane Dembele dari Barcelona.

Fabrizio Romano melalui Twitter, Kamis kemarin, menyebut Dembele segera menjalani tes medis untuk kemudian menandatangani kontrak lima tahun sampai musim 2028 pada Sabtu waktu setempat.

“Ousmane Dembele ke PSG, here we go! Tes medis dipesan, kontrak resmi berlaku hingga Juni 2028 akan ditandatangani pada hari Sabtu,” tulis Romano.

Romano mengatakan, pada kesepakatan transfer ini, PSG mengaktifkan klausul pribadi sang pemain senilai 50 juta euro dengan pembagian utama kepada klub Dembele saat ini yaitu El Barca dan sisanya kepada agennya yaitu Moussa Sissoko.

"Klausul 'Pribadi' diaktifkan pada hari Senin seharga €50 juta. Bagian utama ke Barcelona dan juga bagian ke sisi pemain/agennya Moussa Sissoko. Segera disegel,” tulis Romano.

Kesepakatan ini akan membuat pemain tim nasional Prancis itu menjadi rekrutan Le Parisiens ke delapan setelah Arnau Tenas (Barcelona), Cher Ndour (Benfica), Marco Asensio (Real Madrid), Milan Skriniar (Inter Milan), Kang-in Lee (RCD Mallorca), Lucas Hernandez (Bayern Muenchen), dan Manuel Ugarte (Sporting CP).

Dembele telah memperkuat Barcelona selama enam musim sejak didatangkan dari Borussia Dortmund pada Agustus 2017.

Penampilan winger lincah 26 tahun itu selama memperkuat Blaugrana cukup apik di mana mampu mencetak 40 gol dan 43 assists dari total 185 penampilan di seluruh kompetisi, serta memenangkan tujuh trofi yang di antaranya 2x Supercopa de Espana (2018/2019, 2022/2023), 2x Copa del Rey (2017/2018, 2020/2021), dan 3x LaLiga atau Liga Spanyol (2017/2018, 2018/2019, 2022/2023), demikian dilansir dari Transfermarkt.