Fakta Menarik di Balik Menangnya Barcelona Melawan Sevilla yang 'Dibantu' Sergio Ramos

ERA.id - Gol bunuh diri yang dicetak Sergio Ramos memberikan kemenangan untuk Barcelona atas Sevilla dengan skor 1-0 pada pekan kedelapan Liga Spanyol di Stadion Olimpico Lluis Companys, Barcelona, Sabtu dini hari WIB.

Hasil ini membuat Barcelona kembali menduduki peringkat pertama klasemen sementara Liga Spanyol dengan torehan 20 poin dari delapan pertandingan, demikian catatan La Liga.

Ada fakta menarik di balik 'bantuan' Ramos ke Barcelona itu. Adalah Lamine Yamal, remaja berposisi sebagai sayap lincah dari Barcelona itu pernah memegang Ramos pada 2016 silam di stadion jelang Real Madrid bentrok Barcelona.

Kini setelah dewasa, betapa mengejutkannya, bahwa sundulan Yamal lah yang membuat Ramos akhirnya tertunduk lesu karena pantulan bola dari kakinya, membuat si kulit bundar masuk ke gawangnya sendiri hingga membuat Barcelona menang.

Terlepas dari pertandingan, Sevilla yang menelan kekalahan keempat mereka di Liga Spanyol musim ini, harus rela berada di peringkat ke-12 dengan raihan tujuh poin dari tujuh pertandingan.

Adapun secara statistik Barcelona unggul pada segala aspek dengan mencatatkan 59 persen penguasaan bola serta 17 tendangan yang lima di antaranya tepat sasaran.

🎞️ 2016 — Sergio Ramos and 9 year old Lamine Yamal enter the pitch together…

😄 2023 — Sergio Ramos and Lamine Yamal both start for Barça-Sevilla tonight.

🎥 @Golpic.twitter.com/ywsNjeK05z