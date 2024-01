Barcelona Boleh Tersingkir dari Copa Del Rey tapi Hector Fort Bersinar

ERA.id - Athletic Bilbao menyingkirkan Barcelona di perempatfinal Copa del Rey 2023/24 setelah melakukan comeback dan menang 4-2 di San Mames, Kamis dini hari WIB.

Barcelona sudah kebobolan saat pertandingan baru berjalan semenit.

Bermula dari sundulan Malcom. Adu Ares menyambut umpan silang melenceng, lalu bola disambar Oihan Sancet dan diblok. Bola rebound disambar lagi oleh Gorka Guruzeta dan kali ini masuk ke pojok kiri gawang.

Barcelona harus kehilangan Alejandro Balde pada menit ke-23 karena cedera dan digantikan Hector Fort yang kemudian tercatat bermain gemilang serta menunjukkan dirinya sebagai remaja 17 tahun yang layak mendapatkan tempat di tim inti Barcelona.

Hector Fort vs Athletic Bilbao.

