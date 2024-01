Dihadiri Daud Yordan, Ajang Turnamen Tinju Amatir Digelar di Tangerang

ERA.id - Turnamen tinju amatir yakni EST Boxing Day atau El Salvaje Tangerang Boxing Day, di El Salvaje Boxing Center, Citra Raya, Tangerang, akhir pekan lalu. Turnamen ini diprakarsai oleh Edwin Gandawijaya dan Fransisca.

Turnamen ini dihadiri oleh bintang tamu spesial, yakni petinju profesional Indonesia, Daud Yordan. Ia merupakan juara dunia dua kali versi badan tinju IBO.

Daud Yordan hadiri EST Boxing Day (dok. EST Boxing Day)

EST Boxing Day ini digelar dengan 44 pertandingan, yang melibatkan 88 petinju amatir. Digelarnya acara ini tidak lepas dari dukungan Creatives DAO dari NEAR Protocol dan Toko Crypto.

Selama acara berlangsung, Creative DAO juga mengadakan diskusi panel. Diskusi ini berfokus tentang cryptocurrency, teknologi blockchain, dan dampaknya yang timbulkan khususnya di industri olahraga.

"Dari pergelaran acara EST Boxing Day, Creatives DAO akan mendokumentasikan 100 foto pertandingan boxing menjadi koleksi digital NFT dan akan didistribusikan di platform Paras dan Mintbase,” ungkap Wisnu, perwakilan dari Creative DAO pada keterangan resmi.

Pada diskusi panel juga diperkenalkan NEAR Protocol, yang merupakan jaringan blockchain lapis 1 berbasis algoritma konsensus Proof of Stake. Beberapa koleksi digital NFT dan cuplikan pertandingan EST Boxing Day 2024 ini ditampilkan di Near Hub, platform Metaverse dari NEAR Protocol.