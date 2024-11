Kategori dan Daftar Pemain yang Akan Jadi The Best FIFA Football Awards 2024

ERA.id - FIFA mengumumkan nominasi penerima penghargaan "The Best FIFA Football Awards 2024", Jumat (29/11), yang pengumumannya akan dilakukan pada Januari 2025.

Dikutip dari laman FIFA di Jakarta, Jumat, "The Best FIFA Football Awards 2024" dibagi ke dalam beberapa kategori yaitu Pemain Putra Terbaik Dunia, Pemain Putri Terbaik Dunia, Pelatih Putra Terbaik Dunia, Pelatih Putri Terbaik Dunia, Kiper Putri Terbaik Dunia, Kiper Putra Terbaik Dunia, 11 Pemain Putra Terbaik Dunia, 11 Pemain Putri Terbaik Dunia, Marta Award (untuk gol terbaik pemain putri), Puskas Award (untuk gol terbaik pemain putra) dan FIFA Fan Award.

Marta Award menjadi penghargaan terbaru FIFA yang ditujukan untuk gol terbaik yang diciptakan oleh pesepak bola putri. Kata "Marta" diambil dari nama pesepak bola putri Brasil Marta Vieira da Silva, pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas putri Brasil dengan 119 gol. Marta sering dijuluki "Pele"-nya sepak bola putri.

Berikut para calon penerima "The Best FIFA Football Awards 2024", yang dipilih berdasarkan performa mereka dari 21 Agustus 2023 sampai 10 Agustus 2024.

Calon Pemain Putri Terbaik Dunia:

Aitana Bonmati (asal Spanyol, klub Barcelona), Barbra Banda (Zambia, Shanghai Shengli/Orlando Pride), Caroline Graham Hansen (Norwegia, Barcelona), Keira Walsh (Inggris, Barcelona), Khadija Shaw (Jamaika, Manchester City), Lauren Hemp (Inggris, Manchester City), Lindsey Horan (AS, Olympique Lyonnais), Lucy Bronze (Inggris, Barcelona/Chelsea), Mallory Swanson (AS, Chicago Red Stars), Mariona Caldentey (Spanyol, Barcelona/Arsenal), Naomi Girma (AS, San Diego Wave), Ona Batlle (Spanyol, Barcelona), Salma Paralluelo (Spanyol, Barcelona), Sophia Smith (AS, Portland Thorns), Tabitha Chawinga (Malawi, Paris Saint-Germain/Olympique Lyonnais), Trinity Rodman (AS, Washington Spirit).

Nominasi Pemain Putra Terbaik Dunia:

Jude Bellingham (klub Real Madrid, timnas Inggris), Dani Carvajal (Real Madrid, Spanyol), Erling Haaland (Manchester City, Norwegia), Lionel Messi (Inter Miami, Argentina), Florian Writz (Bayer Leverkusen, Jerman), Federico Valverde (Real Madrid, Uruguay), Kylian Mbappe (Real Madrid/Paris Saint-Germain, Prancis), Lamine Yamal (Barcelona, Spanyol), Rodrigo "Rodri" Hernandez (Manchester City, Spanyol), Toni Kroos (Real Madrid, Jerman--pensiun), Vinicius Junior (Real Madrid, Brasil).

Nominasi Pelatih Putri Terbaik Dunia:

Arthur Elias (asal negara Brasil, timnas Brasil), Elena Sadiku (Swedia, Celtic), Emma Hayes (Inggris, Chelsea/timnas AS), Futoshi Ikeda (Jepang, timnas Jepang), Gareth Taylor (Inggris, Manchester City), Jonatan Giraldez (Spanyol, Barcelona/Washington Spirit), Sandrine Soubeyrand (Prancis, Paris FC), Sonia Bompastor (Prancis, Olympique Lyonnais/Chelsea).

Nominasi Pelatih Putra Terbaik Dunia:

Carlo Ancelotti (Italia, Real Madrid), Lionel Scaloni (Argentina, timnas Argentina), Luis de la Fuente (Spanyol, timnas Spanyol), Pep Guardiola (Spanyol, Manchester City), Xabi Alonso (Spanyol, Bayer Leverkusen).

Nominasi Kiper Putri Terbaik Dunia:

Alyssa Naeher (asal AS, Chicago Red Stars), Ann-Katrin Berger (Jerman, Chelsea/NJ/NY Gotham), Ayaka Yamashita (Jepang, INAC Kobe Leonessa/Manchester City), Cata Coll (Spanyol, Barcelona), Mary Earps (Inggris, Manchester United/Paris Saint-Germain).

Nominasi Kiper Putra Terbaik Dunia:

Andriy Lunin (Ukraina, Real Madrid), David Raya (Spanyol, Arsenal), Ederson (Brasil, Manchester City), Emiliano Martinez (Argentina, Aston Villa), Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain), Mike Maignan (Prancis, AC Milan), Unai Simon (Spanyol, Athletic Club).

Nominasi penerima Marta Award 2024:

Delphine Cascarino (gol pada laga Liga Champions Putri 2024 Olympique Lyonnais versus Benfica, 27 Maret 2024), Marina Hegering (gol di Essen versus Wolfsburg, Bundesliga Putri, 29 Januari 2024), Sakina Karchaoui (gol di Prancis versus Swedia, kualfikasi Piala Eropa Putri, 12 Juli 2024), Paulina Krumbiegel (gol di Duisburg versus Hoffenheim, Bundesliga Putri, 2 Februari 2024), Marta da Silva (gol di Brasil versus Jamaika, laga persahabatan, 1 Juni 2024), Nina Matejic (gol di Serbia versus Inggris, Piala Eropa U-19, 17 Juli 2024), Beth Mead (gol di Arsenal versus West Ham United, Liga Super Putri Inggris, 26 November 2023), Giuseppina Moraca (gol di Lazio versus Bologna, Serie B Putri Italia, 15 Oktober 2023), Asisat Oshoala (gol di Barcelona versus Benfica, Liga Champions Putri UEFA, 14 November 2023), Mayra Pelayo (gol di Meksiko versus AS, Piala Emas Putri Concacaf, 27 Februari 2024), Trinity Rodman (gol di AS versus Jepang, Olimpiade, 3 Agustus 2024).

Nominasi penerima Puskas Award 2024:

Hassan Al Haydos (gol di Qatar versus China, Piala Asia, 22 Januari 2024), Terry Antonis (gol di Melbourne City versus Western Sydney Wanderers, Liga A Australia, 12 Maret 2024), Yassine Benzia (gol di Aljazair versus Afrika Selatan, FIFA Series, 26 Maret 2024), Walter Bou (gol di Lanus versus Tigre, Torneo Betano 2024, 4 Agustus 2024), Michell Chirinos (gol di Kosta Rika versus Honduras, Concacaf Nations League, 23 Mei 2024), Federico Dimarco (gol di Inter Milan versus Frosinone, Serie A Italia, 12 November 2024), Alejandro Garnacho (gol di Everton versus Manchester United, Liga Inggris, 26 November 2023), Mohammed Kudus (gol di West Ham United versus Freiburg, Liga Europa UEFA, 14 Maret 2024), Denis Omedi (gol di KCCA versus Kitara, Turnamen FUFA Super 8, 6 Agustus 2024), Paul Onuachu (Trabzonspor versus Konyaspor, Liga Turki, 10 November 2023), Jaden Philogene (gol di Rotherham United versus Hull City, Divisi Championship Inggris, 13 Februari 2024).

FIFA memberikan kesempatan kepada para penggemar sepak bola dari seluruh dunia untuk memberikan suaranya untuk semua kategori melalui laman FIFA.com.