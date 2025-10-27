Immoderma Wellness Day Sukses Gaet 1.000 Peserta Fun Run 5K di 4 Kota Indonesia

ERA.id - Kampanye kesehatan kulit dan gaya hidup aktif bertajuk Immoderma Wellness Day resmi menorehkan pencapaian positif. Hingga akhir pekan ini, pada Minggu (26/10/2025), rangkaian Fun Run 5K di empat kota telah berhasil menarik total 1.000 peserta masyarakat umum, komunitas olahraga, mahasiswa, hingga keluarga muda.

Kota Semarang menjadi penyelenggara dengan peserta terbanyak, yaitu 800 orang, disusul Cirebon 100 peserta, serta Bojonegoro dan Purwokerto masing-masing 50 peserta. Antusiasme ini menegaskan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kesehatan holistik, termasuk kesehatan kulit, terus meningkat.

Public Relations Immoderma, Oktavia Kristianingrum mengatakan, kegiatan ini bukan sekadar ajang olahraga, tetapi sarana edukasi kesehatan yang inklusif.

“Kulit yang sehat tidak hanya ditentukan oleh perawatan luar saja. Aktivitas fisik, hidrasi, nutrisi, dan manajemen stres juga berperan besar dalam menunjang kesehatan kulit. Melalui Immoderma Wellness Day, kami ingin mengajak masyarakat untuk mulai bergerak, mulai dari langkah sederhana,” ujar Oktavia.

Selain Fun Run 5K, peserta juga mendapatkan Goodie Bag dan Refreshment juga di meriahkan dengan special performance oleh DJ Nino dan DJ Ve.

Salah satu daya Tarik terbesar acara ini adalah deretan hadiah yang diberikan kepada peserta , termasuk hadia sepeda untuk dua finisher pertama, puluhan smartwatch untuk pelari terkalcer dan peserta juga berkesempatan memenangkan berbagai doorprize lainnya.

Immoderma Wellness Day turut melibatkan kolaborasi lintas komunitas dan tenaga kesehatan. Banyak peserta mengapresiasi konsep acara yang ramah pemula, fun, dan relevan dengan gaya hidup modern.

Oktavia menuturkan, “Tingginya antusiasme ini memotivasi kami untuk memperluas jangkauan ke lebih banyak kota di tahun mendatang. Semakin banyak masyarakat teredukasi, semakin sehat kulitnya,” jelasnya.

Dengan capaian ini, Immoderma kata Via menargetkan ekspansi program hingga 2026 dan berharap turut berkontribusi pada peningkatan literasi kesehatan kulit di Indonesia.

Oktavia menambahkan, Immoderma merupakan klinik kecantikan modern berbasis data-driven skincare, yang berkomitmen menghadirkan layanan perawatan kulit aman, evidence-based, dan terjangkau melalui edukasi yang berkelanjutan.

“Immoderma percaya bahwa kecantikan terbaik berawal dari tubuh yang sehat dan hati yang bahagia,” kata Oktavia.