Bintang Muda Real Madrid Akui Yamal Lebih Baik dari Dirinya

ERA.id - Bintang muda Real Madrid, Franco Mastantuono mengakui Lamine Yamal lebih baik darinya saat ini.

“Hari ini, Lamine. Dia menunjukkan level yang luar biasa. Saya baru tiba di Madrid dan sedang melalui proses adaptasi. Saya harap ini menjadi kisah panjang dengan banyak pertemuan seperti laga terakhir kami, yang luar biasa," ujarnya saat berbicara kepada Cadena SER yang dikutip pada Rabu kemarin.

Pemain berusia 18 tahun itu juga mengatakan bahwa dia tidak suka dibandingkan secara langsung, tetapi dia mengerti mengapa perbandingan itu ada.

"Saya tidak suka dibandingkan, tetapi selalu menyenangkan memiliki rival sekaliber Lamine, dari Barcelona, dari Spanyol. Itu memotivasi saya untuk menjadi lebih baik lagi. Saya harap ini bisa terus berlanjut untuk waktu yang lama, hingga akhir karier saya," katanya.

Mastantuono yang didatangkan Madrid dari River Plate pada musim panas lalu dengan biaya 45 juta euro tampil menjanjikan sejak debutnya melawan Osasuna.

Meski baru mencatat satu gol dan satu assist dalam 12 pertandingan, Xabi Alonso terkesan dengan kecerdasan geraknya dan kemampuannya menemukan ruang.

Namun, performanya sempat tertahan karena cedera pubalgia yang mengganggunya dalam beberapa pekan terakhir, cedera yang juga sempat dialami Lamine Yamal di Barcelona.

Mastantuono menjelaskan bahwa rasa sakit itu sudah dia rasakan sejak membela River Plate. Cedera tersebut berkembang perlahan hingga pada akhirnya mengganggu aktivitasnya di Madrid.

“Rasa sakit ini sudah lama saya rasakan. Sudah waktunya memperlambat tempo dan memulihkan diri agar bisa kembali 100 persen. Klub menuntut itu,” ujarnya.

Dia optimistis dapat kembali dalam waktu dekat. “Saya merasa jauh lebih baik sekarang. Saya bekerja keras untuk segera kembali,” kata pemain tersebut.