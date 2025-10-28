Yamal Banjir Kritik dan Caci, Staf Pelatih Barcelona Membela

ERA.id - Asisten pelatih Barcelona, Marcus Sorg membela Lamine Yamal usai kalah atas tuan rumah Real Madrid dengan skor 1-2 pada lanjutan Liga Spanyol 2025/2026 di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Minggu (26/10).

"Ini bukan laga yang mudah bagi Lamine. Bek lawan menjaganya dengan baik," ujar Sorg dikutip dalam laman resmi Barcelona di Jakarta, Senin kemarin.

Asisten pelatih Hansi Flick tersebut menyebut bahwa menurunnya performa Yamal dalam laga kontra Real Madrid lantaran ia baru saja sembuh dari cedera selangkangan yang membuatnya absen dari lima pertandingan.

"Kami harus memahami bahwa dia baru saja sembuh dari cederanya," kata pria berkebangsaan Jerman tersebut.

Lamine Yamal, meski bermain penuh, gagal mencetak gol maupun memberikan assist.

Berdasarkan data laman statistik sepak bola Fotmob, dia hanya berhasil melalukan empat kali dribble dari delapan kali percobaan, di mana dua di antaranya berhasil direbut oleh lawan.

Selain itu pemain berusia 18 tersebut hanya bisa melesatkan dua tembakan dan tidak tepat sasaran ke arah gawang.

Berbanding terbalik dengan musim 2024/2025, Yamal selalu memberikan kontribusi baik gol maupun assist dalam empat pertandingan El Clasico.

Tercatat dia memiliki torehan tiga gol dan dua assist saat menghadapi sang rival musim lalu, termasuk mencetak satu gol saat menaklukkan Real Madrid di Stadion Santiago Bernabeu dengan skor 4-0 pada Oktober 2024 lalu.

Meski tampil kurang memuaskan, Sorg menambahkan bawa semua orang harus bersabar, karena Yamal masih terhitung sebagai pemain muda. Ia menyebut bahwa pemain asal Spanyol itu memiliki potensi besar.

"Dia masih berusia 18 tahun. Kami semua tahu seberapa besar potensinya," ujar pria berusia 59 tahun tersebut.

Barcelona harus menelan kekalahan atas tuan rumah Real Madrid dengan skor 1-2 pada laga El Clasico jilid pertama dalam lanjutan Liga Spanyol 2025/2026 di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Minggu (26/10).

Gol semata wayang tim Katalan itu dicetak oleh Fermin Lopez di menit ke-38. Sementara gol Madrid dicetak oleh Kylian Mbappe (22') dan Jude Bellingham (43').

Kekalahan ini membuat Barcelona gagal merebut posisi puncak dan tertahan di posisi kedua klasemen sementara Liga Spanyol musim ini dan tertinggal lima poin dari Real Madrid.

Mereka menorehkan 22 poin dari 10 pertandingan dengan mencatatkan tujuh kemenangan satu imbang dan dua kekalahan.

Sementara Los Blancos semakin kokoh di posisi puncak klasemen dengan perolehan 27 poin dari 10 pertandingan dan memiliki catatan sembilan kemenangan dan satu kekalahan.