Gordon ke Barcelona, Rashford Dipulang ke Manchester United?

ERA.id - Barcelona merampungkan transfer pemain sayap asal Inggris, Anthony Gordon, dari Newcastle United hari ini.

Menurut laporan The Athletic, Kamis, Gordon bahkan sudah dijadwalkan menjalani tes medis di Katalunya pada Jumat waktu setempat.

Laporan itu juga mengungkapkan bahwa Newcastle menerima tawaran awal Barcelona senilai 80 juta euro (sekitar Rp1,5 triliun) ditambah bonus untuk pemain berusia 25 tahun tersebut. Gordon juga disebut telah menyepakati persyaratan personal dengan juara bertahan Liga Spanyol itu.

Barcelona sejak awal menjadi salah satu peminat utama Gordon bersama Bayern Muenchen dan Chelsea. Namun, upaya klub Katalunya itu meningkat setelah Deco intens mendekati perwakilan Gordon saat ke Inggris beberapa waktu lalu.

Gordon sendiri direkrut dari Everton pada Januari 2023 dengan biaya awal 40 juta pound sterling, sementara kini The Magpies berhasil melepasnya dengan nilai transfer hampir dua kali lipat.

Selama memperkuat Newcastle, Gordon tampil dalam 152 pertandingan dan mencetak 39 gol. Penampilannya yang konsisten membuatnya dipanggil Timnas Inggris untuk tampil pada Piala Dunia 2026.

Atas suksesnya Transfer Gordon ke Barcelona, praktis makin mengaburkan opsi pembelian Marcus Rashford senilai 30 juta euro. Winger Manchester United itu kemungkinan kembali ke Old Trafford pada musim panas ini.