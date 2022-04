Momen Tim Indonesia All Star Tahan Imbang Barcelona di JIS

ERA.id - Tim U-18 Barcelona ditahan imbang skuad U-20 Indonesia All Star dengan skor 0-0 pada laga International Youth Championship (IYC) 2021 yang digelar di Stadion Internasional Jakarta (JIS), Jakarta, Rabu (13/4).



Hasil tersebut membuat Barcelona dan Indonesia All Star menghuni posisi di bawah pemimpin klasemen sementara yaitu tim U-18 Atletico Madrid yang menundukkan tim U-18 Bali United 5-0 pada pertandingan sebelumnya.



Tim U-20 Indonesia All Star sendiri memulai pertandingan dengan baik. Mereka tampil menekan sehingga Barcelona kesulitan mengembangkan permainan.



Tag: JIS Jakarta International Stadium barcelona